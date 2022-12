Dipendenti 'irregolari' nelle attività commerciali costiere: scoperti 21 lavoratori 'in nero' fra Bari, Mola e Brindisi

Lavoravano in nero lungo la costa pugliese, in attività commerciali di Bari e Mola, oltre che della provincia di Brindisi. I militari della Stazione Navale di Bari e delle Sezioni Operative Navali della Guardia di Finanza pugliesi hanno scoperto 21 lavoratori irregolari e sanzionato 11 titolari che li avevano alle loro dipendenze. In particolare, nel capoluogo pugliese, i dipendenti in nero erano impiegati in esercizi commerciali a Torre a Mare.

I casi sono emersi durante i controlli effettuati negli scorsi giorni dagli uomini delle Fiamme Gialle a bordo di motopescherecci, nelle pescherie, presso gli ambulanti, ma anche nei servizi di alloggio e ristorazione, noleggio nautico e cantieristica navale. Cinque lavoratori in nero erano anche fruitori del reddito di cittadinanza: sono stati segnalati alle Autorità competenti per l’interruzione della misura di sostegno e il recupero delle somme indebitamente percepite.