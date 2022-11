Massoterapia e agopuntura praticate nel seminterrato, senza autorizzazioni: scoperto ambulatorio abusivo a Putignano

Giunti nel seminterrato per compiere i dovuti controlli nell'ambito della loro attività investigativa, i finanzieri hanno scoperto numerosi 'clienti', provenienti anche da fuori provincia, in attesa che arrivasse il loro turno per eseguire i trattamenti. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Putignano hanno scoperto un ambulatorio medico, abusivo gestito da un cittadino cinese, in cui si sarebbero praticate la massoterapia e l’agopuntura senza le autorizzazioni Asl e le abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività.

Nel seminterrato sarebbero stati trovati oltre 25.000 prodotti, privi di tracciabilità, come aghi per agopuntura, medicinali e integratori a base di erba di provenienza cinese, per un valore complessivo stimato di circa 150.000 euro. In particolare, i militari avrebbero scoperto un recipiente contenente migliaia di aghi utilizzati, conservati in precarie condizioni igieniche.

Il titolare del centro è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bari per esercizio abusivo della professione medica. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo d’urgenza i locali adibiti a sala massaggi, completi di attrezzature (lettini, lampade riscaldanti e sterilizzatori) e a sequestro probatorio gli aghi e i medicinali rinvenuti. Infine, sono stati interessati, per gli adempimenti di propria competenza, l’Asl e il Comune.