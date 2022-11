Prodotti inquinanti scaricati nella fogna pubblica: scoperto autolavaggio abusivo a Mungivacca

I prodotti detergenti, utilizzati per il lavaggio delle auto, sarebbero stati smaltiti insieme alle acque residue e scaricati direttamente nella fogna pubblica, senza essere convogliati in un impianto di depurazione. Il Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale barese ha scoperto un autolavaggio abusivo nel quartiere Mungivacca. La società, autorizzata solo ad utilizzare i locali per l'attività di garage, avrebbe esercitato anche le operazioni di lavaggio auto senza i relativi permessi.

L'attività sarebbe quindi risultata priva di autorizzazione allo scarico: i locali e l'impianto sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.