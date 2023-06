Scoperto in auto con 95 kg di hashish, un arresto a Bari

All'interno dell'auto, i militari avrebbero trovato 920 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 95 chilogrammi, contenuti nel bagagliaio e in una scatola di cartone posizionata sul sedile posteriore. I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito, nel capoluogo pugliese, il sequestro di circa un quintale di hashish trasportato a bordo di un veicolo ed hanno arrestato, in flagranza di reato, il presunto responsabile del traffico illecito di stupefacenti.

La richiesta di arresti è stata successivamente convalidata dal gip del Tribunale di Bari che ha disposto, nei confronti dell'indagato, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Gli uomini delle Fiamme Gialle, nell'ambito di un'autonoma attività di controllo finalizzata a contrastare la vendita di stupefacenti, hanno individuato e perquisito una vettura sospetta che sostava all'interno di un'area di parcheggio. Il veicolo era condotto da un barese con precedenti anche per la vendita di droga. Il presunto responsabile è stato, pertanto, tratto in arresto per l’ipotesi di reato di traffico di sostanze stupefacenti, mentre l’hashish, unitamente a 2

smartphone, sono stati sottoposti a sequestro.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la droga sarebbe stata verosimilmente destinata ad essere immessa nelle locali piazze di spaccio e avrebbe fruttato, nella successiva rivendita ai consumatori finali, sulla base delle attuali quotazioni di mercato, ricavi per circa un milione di euro.