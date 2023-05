Scoperto dalla Polizia Locale mentre abbandona rifiuti speciali in un cassonetto: 60enne multato a Bari

Gli agenti della Polizia Locale lo hanno scoperto metre scaricava dal suo mezzo 'tre ruote', in cassonetto stradale nei pressi del Policlinico, rifiuti speciali quali plafoniere, cavi elettrici e contenitori utilizzati per lavori edili. Un 60enne, residente in un altro quartiere di Bari, è stato multato ieri dai poliziotti: oltre alla sanzione di 100 euro, il trasgressore è stato obbligato a riprendere in custodia i rifiuti ingombranti che aveva tentato di abbandonare nel cassonetto.

Il rapido intervento della pattuglia di Polizia Locale è stato favorito dalla segnalazione di un cittadino che ha rapidamente avvisato il Comando di via Aquilino. Gli agenti pattugliavano la città nell'ambito dell’attività denominata 'Svuota cantine', di contrasto all’abbandono di rifiuti ingombranti.