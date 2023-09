Un parcheggio abusivo per automezzi fra gli ulivi monumentali a Monopoli, denunciato il proprietario del terreno

L’area adibita a parcheggio è stata ricavata trasformando e livellando il suolo attraverso l’interramento di materiale inerte e rifiuti da costruzioni. I militari della Guardia di Finanza, in seguito di mirata attività info-investigativa, hanno individuato, nei giorni scorsi, un piazzale di sosta per mezzi pesanti realizzato su un terreno di circa 4500 metri quadri, sottoposto a vincoli paesaggistici nel territorio di Monopoli

Sul posto sono stati rinvenuti, inoltre, ulteriori rifiuti provenienti da demolizione, in parte combusti, posti direttamente a contatto con il terreno, privi di idonea copertura e senza adottare alcuna precauzione pre evitare l’infiltrazione nel sottosuolo, con possibile grave danno per l’ambiente. Tra questi, anche una cisterna metallica da 32mila litri, con coibentazione gravemente danneggiata e un auto-rimorchio privo di ogni riferimento e numero di telaio.

L’attività dei finanzieri di Monopoli ha consentito di ripristinare lo stato dei luoghi (con lo sgombero di 15 rimorchi presenti) consistente in un’area classificata come uliveto, tutelata da un ulteriore vincolo paesaggistico per la presenza di numerosi ulivi monumentali, patrimonio culturale e naturale della Regione Puglia.

Il proprietario del fondo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per attività di gestione rifiuti non autorizzata, smaltimento illecito mediante combustione e ricettazione, condotte perpetrate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico