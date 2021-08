Perdono l'orientamento durante l'escursione in montagna in Abruzzo: in salvo gruppo di scout baresi

I ragazzi, durante una gita sui monti di Palena, in provincia di Chieti, si sono trovati in difficoltà e hanno chiesto aiuto al 112

Hanno perso l'orientamento mentre erano impegnati in un'escursione in montagna in Abruzzo, e non sapendo come proseguire hanno chiesto aiuto al 112, che ha messo in moto la catena di soccorso. Così si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un gruppo di scout baresi.

Come riporta Chietitoday, la comitiva - dodici ragazzi e due guide - era partita da Campo di Giove, ma a un certo punto, giunta sui monti di Palena, in provincia di Chieti, non è riuscita a continuare. I ragazzi si sono trovati sull'orlo di un burrone, non sapendo più dove andare. A quel punto, hanno contattato il 112, spiegando la situazione e inviando la posizione.

Sono così partiti i soccorsi: dopo una scarpinata di circa un'ora, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la comitiva, intorno alla mezzanotte. I ragazzi, comunque ben equipaggiati, sono stati riportati al sicuro.