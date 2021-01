Screening anticovid nelle scuole a Triggiano: 1098 test su alunni, docenti e personale. Sei positivi sottoposti a tampone molecolare

Sono stati 1050 i bambini e 48 gli adulti (tra personale docente e non docente) sottoposti a test nell'ambito dello screening anticovid effettuato nelle scuole di Triggiano. A rendere noti i numeri è il sindaco della cittadina, Antonio Donatelli: "Tra questi - spiega il sindaco in un post su Fb - sono risultati positivi 3 bambini e 3 persone tra personale docente e non docente, conseguentemente sono stati sottoposti a tampone molecolare".

Nei giorni scorsi, sempre in vista della riapertura delle scuole, è stata effettuata una sanificazione straordinaria in tutti gli istituti di ogni ordine e grado, "aggiuntiva a quella ordinaria che viene effettuata regolarmente ogni quindici giorni, per garantire la massima sicurezza a tutti gli studenti e il personale".

Intanto, dagli ultimi dati ricevuti dalla Prefettura, nella cittadina i positivi sono attualmente 380: un numero dunque in calo rispetto ai 430 che lo scorso 5 gennaio avevano spinto il primo cittadino ad adottare misure più restrittive per il contenimento dei contagi, tra cui la didattica esclusivamente a distanza per tutte le scuole.



(foto Fb Antonio Donatelli)