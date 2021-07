Carbonara, scritte no-vax davanti all'hub vaccinale. Contro l'assessore Lopalco frasi ingiuriose sulla statale 16

Slogan no-vax impressi con la vernice spray rossa sui cartelli e sull'asfalto all'ingresso dell'hub vaccinale: le scritte sono comparse questa mattina a Carbonara, davanti al centro vaccini allestito nel palazzetto dello sport, che ieri ha concluso la sua attività.

Un episodio che arriva a poche ore da un altro che ha riguardato l'assessore Lopalco, finito ugualmente nel mirino di no-vax: su un cavalcavia della statale 16, nel Barese, sono comparse scritte con insulti rivolti all'assessore alla Sanità ("Vaccini Covid = Acqua di Fogna. Lopalco Nazista"). Un attacco per il quale il gruppo consiliare e movimento Con esprime in una nota solidarietà a Lopalco: "Vergognoso offendere - si legge in una nota - chi dal primo giorno di questa pandemia sta lottando al fianco dei pugliesi, moltiplicando i propri sforzi, sia sul piano sanitario sia su quello politico, mettendo in campo competenza e dedizione. Ogni forma di negazionismo va combattuta, soprattutto quando sfocia in comportamenti minacciosi o violenti. CON è al fianco di uno dei suoi più autorevoli rappresentanti e lo sosterrà senza esitazioni fino a quando tutti insieme riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus, anche a dispetto di chi rappresenta un freno sulla strada per la rinascita".

Solidarietà all'assessore alla Sanità viene espressa anche dal Movimento 5 Stelle Puglia: "Esprimiamo la nostra solidarietà all’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo le scritte offensive nei suoi confronti apparse su un cavalcavia sulla Strada Statale 16. Vogliamo ringraziare l’assessore per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la lotta al Covid e come lui tutti i medici in prima linea in questa pandemia".