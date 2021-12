Ruvo, sostituita l'insegna dell'hub vaccinale vandalizzata con scritte no-vax. Il sindaco: "I dati confermano calo ricoveri con vaccino"

'Vax uccide': la scritta, con il solito spray di colore rosso, era comparsa nella notte sull'insegna all'ingresso dell'hub vaccinale di Ruvo di Puglia, un atto vandalico simile a quelli visti in passato in altre città della provincia barese. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre, il cartello è tornato (ripulito) al suo posto, come annunciato dal sindaco del Comune barese, Pasquale Chieco. Che in un post pubblicato sui social, ricorda come "al di là di qualsiasi convinzione o pregiudizio circa la campagna vaccinale anti covid-19, i dati confermano quotidianamente che il vaccino contiene molto il rischio di contagio e moltissimo il rischio di ricoveri". Parole confermate anche dai dati relativi alla diffusione del virus a Ruvo di Puglia.