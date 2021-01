"Rischio crollo" per scuola primaria a Bitritto, il sindaco ne dispone la chiusura

Il sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto ha disposto, con una ordinanza, la chiusura della scuola primaria di via Tasso per rischio crollo a partire da domani e fino al prossimo 31 gennaio. Lo riporta l'agenzia Dire.

La chiusura è stata decisa per "criticità riscontrate" che non permetterebbero "di giudicare accettabile, allo stato attuale, il livello di sicurezza strutturale in relazione ai minimi livelli di sicurezza". Il primo cittadino prevede che si facciano "interventi di miglioramento o adeguamento" proprio perchè "si è in presenza di una situazione tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone che usufruiscono del plesso scolastico si impone l'immediata chiusura dei predetti ambienti in via cautelativa e, pertanto, la interdizione alle attività didattiche".

(immagine di repertorio)