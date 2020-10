Scuole baresi alla prova del Covid tra adeguamenti e nuovi spazi: "Ragazzi attenti alle nuove regole"

"L'attivita' di fatto non è mai smessa, per organizzare al meglio la ripartenza e recuperare spazi adeguati a garantire il distanziamento. Nella nostra sede in particolare, abbiamo inaugurato quest'anno la sezione della scuola dell'infanzia, con i lavori che sono terminati all'inizio di settembre. Per la scuola media, abbiamo dovuto chiedere al Comune degli adeguamenti di edilizia, sacrificando l'auditorium per ricavarne delle aule". Così il dirigente scolastico dell'Istituto 'Dante Alighieri' di Casamassima, Leonardo Campanale, ha commentato all'Agenzia Dire le prime settimane di inizio delle lezioni in un'annata condizionata dalle restrizioni covid.

La situazione, nell'istituto in provincia di Bari, è al momento tranquilla. Gli studenti, secondo il preside, hanno trovato ad attenderli una nuova realtà scolastica e una completa riorganizzazione degli spazi di studio e gioco "ma i sorrisi non sono mancati sotto le mascherine e di fatto - sottolinea il dirigent e- sono particolarmente attenti alle nuove regole, rispettando il distanziamento e le norme igieniche che richiedono continua attenzione".