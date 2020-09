Rientro a scuola, all'Euclide-Caracciolo si parte il 14 settembre: ingressi scaglionati per le prime classi

Le lezioni in presenza partiranno il 14 settembre all'istituto tecnico 'Euclide-Caracciolo' di Bari. A informare i genitori, è stata una nota della dirigente della scuola nel quartiere Japigia, Giovanna De Giglio, indirizzata anche a docenti, alunni e personale Ata. In controtendenza, quindi, si è deciso di partire 10 giorni prima delle altre scuole (in cui la prima campanella suonerà il 24 settembre), con tutte le misure necessarie per evitare contagi Covid: gli alunni delle cinque prime classi che frequenteranno il primo giorno di scuola, infatti, avranno orari scaglionati di mezz'ora di distanza, con le prime a entrare alle 8.30.

Dal 15 settembre, poi, per nove giorni tutti gli studenti dell'istituto cominceranno le lezioni in modalità Dad (didattica a distanza) e il 24 le altre classi torneranno in presenza. La scelta di cominciare in anticipo è stata presa "al fine di consentire un primo incontro tra alunni, genitori e docenti" si legge nella nota. Nel quale si specifica poi che "per garantire un corretto distanziamento sociale, ogni alunno potrà essere accompagnato solo dai genitori. In Auditorium potranno essere utilizzati esclusivamente i posti indicati" ed è "indispensabile che ogni alunno e ogni genitore sia fornito di dispositivo di sicurezza individuale, preferibilmente mascherina chirurgica" previa compilazione di un modello di autocertificazione sulle proprie condizioni di salute da consegnare all'ingresso. "Per tutti coloro - precisa la scuola - che non potranno partecipare alla presentazione, sarà organizzata una diretta dell'evento su piattaforma zoom".