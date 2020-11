Ordinanza per riaprire le scuole ma diversi istituti non sono pronti. I presidi si sfogano: "Non siamo al supermercato"

Qualche istituto impreparato, colto di sorpresa dall'ordinanza di ieri del governatore Michele Emiliano, non potrà riaprire regolamente le scuole lunedì prossimo, data in cui si potranno nuovamente mandare gli studenti in classe, per le elementari e le medie, allineandosi così alle norme nazionali anticovid.

A Grumo Appula e Gravina in Puglia, riporta l'Ansa, i dirigenti scolastici hanno preferito rinviare al 9 novembre la ripresa della didattica in presenza che, in base all'ordinanza, non è obbligatoria perché i genitori degli alunni possono anche chiedere la didattica a distanza in modalità sincrona.

Qualche dirigente scolastico, inoltre, manifesta la propria contrarietà rispetto alla situazione attuale: "Quando i genitori vorrebbero decidere il quando e il come ho sempre risposto: questo non è un supermercato. Da oggi lo è", scrive su facebook Patrizia Rossini, preside dell'istituto comprensivo Japigia Verga di Bari: "Anni di pedagogia, di didattica, di sperimentazione, di lotta alla dispersione, anni a combattere per far comprendere il valore della scuola e della cultura, andati in fumo. Trattati come soldatini della peggiore plastica. Tremo pensando alle ripercussioni che tutto questo avrà", conclude.