Scuola in Puglia, il Tar: istituti aperti, ma resta scelta delle famiglie sulla didattica a distanza

Per i giudici l'ordinanza contro cui era stato presentato ricorso è già stata superata dal Dpcm e dal successivo provvedimento regionale del 6 novembre, che resta in vigore: dunque scuole aperte, ma con facoltà di optare per la Dad