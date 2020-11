La Regione Puglia non fa marcia indietro sulla riapertura delle scuole: "Revocheremo l'ordinanza se lo chiederà il Governo"

Resta in vigore, in Puglia, lo stop delle lezioni scolastiche in presenza e l'utilizzo della didattica online per tutte le scuole, tranne quelle dell'infanzia, dal 30 ottobre al 24 novembre, con l'obiettivo di ridurre la curva di contagi covid: lo specificano in una nota il governatore Michele Emiliano e l'assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco.

Nelle ultime ore vi era stata una girandola di voci, anche un intervento dello stesso Lopalco, sulla possibilità che la Regione fosse di fatto obbligata al ripristino della didattica in presenza fino alla seconda media, come previsto per le regioni (tra queste probabilmente anche la Puglia) nella fascia arancione-intermedia secondo i criteri nazionali di mitigamento dell'epidemia.

"Al fine di andare incontro alle esigenze formative ed alla volontà delle famiglie che desiderano per i loro figli la didattica in presenza - si legge in una nota - , il presidente della Regione, a richiesta dell’Uffcio Scolatico Regionale, è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo Dpcm e sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano. Ove il Governo nazionale ritenga assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo le previsioni del Dpcm promulgato ieri, potrà richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia che la valuterà di intesa col Ministro della Salute" conclude la nota.