Nuovo caso Covid a Gravina: paziente rientrava da Stati Uniti e Spagna. Il sindaco: "Situazione sotto controllo, ma massima prudenza"

C'è un secondo caso Covid a Gravina. Dopo quello annunciato lo scorso 13 agosto, il sindaco Alesio Valente su Fb rende noto un nuovo contagio registrato nella cittadina murgiana: "Si tratta nuovamente di una persona rientrata dall’estero, questa volta per motivi di lavoro. Era stata negli Stati Uniti ed in Spagna", spiega il primo cittadino. "È già stata ricostruita la catena dei contatti avuti. Se ci saranno ulteriori notizie vi aggiornerò", aggiunge Valente, rinnovando l'invito a non abbandonare la cautela: "Intanto massima prudenza in ogni luogo. Il mondo è pieno di contagi e sono tante le persone che rientreranno. Ripeto, la situazione è assolutamente sotto controllo. Ma dipenderà solo dai nostri comportamenti il fatto che non degeneri".



