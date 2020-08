Allarme blatte a Bari, i residenti segnalano al sindaco: "Siamo invasi, serve disinfestazione"

"Questa è la situazione sotto casa mia alle 8 di mattina e credo che tanti baresi si trovino nella stessa situazione". Quella di Sara è solo l'ultima delle segnalazioni comparse negli scorsi giorni sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro. E le foto non lasciano spazio a dubbi: si vedono le blatte percorrere il marciapiede e annidarsi tra le ruote delle auto parcheggiate.

Gli insetti sono stati avvistati in diversi quartieri della città, ma la gran parte delle segnalazioni arriva da Picone e Carrassi, con i residenti che chiedono interventi di disinfestazione e in alcuni casi l'intervento dell'Amiu per la potatura delle piante cresciute senza controllo.