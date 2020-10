Non indossano la mascherina, multa da 400 euro per tredici ragazzini a Monopoli

Erano in gruppo, ma senza indossare la mascherina. Così per tredici ragazzini è scattata la multa da 400 euro. E' accaduto a Moonopoli. I giovani, tutti tra i 15 e i 17 anni, sono stati identificati dalla Polizia locale: la sanzione saà comminata a carico dei loro genitori. Secondo gli accertamenti degli agenti, 12 ragazzi avevano con sè la mascherina ma non la indossava, mentre un'altra ragazzina ne era del tutto sprovvista.

(foto di repertorio)