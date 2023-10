Trovato senza vita sulla panchina del parco: 53enne barese muore a Rimini

Un 53enne originario di Bari, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita nella giornata di ieri, lunedì 23 ottobre, in un parco a Rimini.

Come riporta Riminitoday, l'uomo era molto conosciuto dai frequentatori del giardino. Ad accorgersi dell'accaduto, una passante che ha notato l'uomo riverso su una panchina e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: dai primi riscontro, il 53enne sarebbe deceduto per cause naturali.