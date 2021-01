Tra resti di un fuoco e cartoni, un accampamento tra i rifiuti. La segnalazione di Gens Nova: "Non dimentichiamo gli ultimi"

Un insediamento di fortuna, tra cartoni, vestiti sparsi, rifiuti e i resti di un fuoco sicuramente acceso per scaldarsi. La segnalazione dell'associazione Gens Nova arriva da via Caduti del Lavoro, al quartiere Japigia. "A due passi da un noto centro commerciale - raccontano i volontari - imbocchiamo uno stretto tratturo che ci porta sotto la statale 100, e

precisamente nel letto della lama Valenzano, un luogo che di per se non potrebbe “ospitare” nulla, ma con sorpresa ci accorgiamo che non siamo gli unici a scendere in questo sito, oltre ai soliti incivili che hanno riempito di rifiuti la location", "un “non luogo” dove dimorano i cosiddetti “ultimi”, persone dimenticate dalla società, soprattutto adesso che si parla quasi sempre di emergenza covid".

"Abbiamo allertato i Servizi Sociali del Comune di Bari, attraverso una nota al Welfare, che sono sempre prodighi verso queste situazioni di disagio - commenta il Presidente di Gens Nova, l’Avv. Antonio La Scala - ma non riusciamo ad essere indifferenti verso queste situazioni, queste persone hanno bisogno di un tetto vero, e non di un cavalcavia sulla loro testa, come possiamo tollerare questa disparità sociale, che giorno per giorno sta creando un solco incolmabile nella nostra società".