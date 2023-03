Sequestrate due reti da pesca calate all'ingresso del porto di Molfetta: "Pericolose per la navigazione, non erano segnalate"

Le due reti da posta erano calate illegalmente in prossimità dell’ingresso del porto di Molfetta e di Giovinazzo. Questa mattina l'equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera di Molfetta, ha rimosso e sequestrato gli attrezzi da pesca, della lunghezza complessiva di 600 metri: le reti non erano state regolarmente segnalate e costituivano un pericolo per le imbarcazioni in navigazione nel porto.

Le reti sono state scoperte durante le attività di pattugliamento del litorale. I militari hanno attivato le indagini, denunciando l'accaduto alle Procure competenti: i responsabili, al momento ignoti, sono stati deferiti per il mancato rispetto delle norme previste a tutela della sicurezza della navigazione.