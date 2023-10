Beni acquistati con il bottino dei crimini e intestati ai familiari: maxi sequestro da 1,5 milioni compiuto dalla Guardia di Finanza di Bari

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione, emesso su richiesta di questa Procura della Repubblica, dalla III Sezione Penale del locale Tribunale, avente per oggetto beni immobili, compendi aziendali e disponibilità finanziarie, riconducibili a un indagato originario di Andria. Il valore totale dei beni sequestrati è pari a circa un milione e 5mila euro.

L’esecuzione del provvedimento rappresenta l’epilogo di complessi accertamenti finalizzati alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale dell'uomo e all’individuazione degli 'asset' patrimoniali e finanziari riconducibili all'indagato e ai componenti del nucleo familiare. Il destinatario della misura di prevenzione sarebbe stato, infatti, riconosciuto quale soggetto connotato da una pericolosità sociale 'generica' alla luce delle condanne e del suo

coinvolgimento in indagini per reati contro il patrimonio (furto, ricettazione e riciclaggio, commessi anche nell’ambito di associazioni per delinquere, rapine pluriaggravate ed estorsioni) e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’indagine economico-patrimoniale dei finanzieri, che ha avuto ad oggetto un periodo temporale molto ampio (2003-2020), è consistita, tra l’altro, nell’analisi di copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni e numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l’intero nucleo familiare investigato, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica.

Il materiale così raccolto è stato oggetto di circostanziati approfondimenti investigativi che avrebbero permesso, secondo l’impostazione accolta dal Tribunale di Bari, di verificare come la capacità reddituale lecita dell'indagato e dei suoi familiari non fosse tale da giustificare, complessivamente, l’accrescimento patrimoniale avvenuto negli anni in cui si è manifestata la pericolosità sociale dell'uomo investigato.

In particolare, quest’ultimo, nel periodo in cui si sarebbe reso responsabile di numerosi reati, avrebbe acquisito ingenti disponibilità finanziarie da investire in attività economiche (salone da parrucchiere con centro benessere, bar e profumeria) e per l’acquisto di immobili e terreni, ricorrendo all’intestazione ai propri congiunti, al presumibile fine di eludere possibili interventi ablatori.