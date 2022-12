Sequestrato albergo in Costa Smeralda, 4 denunce per riciclaggio: indagati anche nel Barese

I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari e del Gruppo di Olbia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di una rinomata struttura alberghiera ubicata in Sardegna, nella zona di Costa Smeralda. Nel corso dell'indagine sono stati denunciati, per il reato di riciclaggio, 4 persone - di cui tre tra provincia di Bari e Bat - che, stando agli accertamenti della Finanza, attraverso "una serie di trasferimenti di proprietà illecite e fittizie, tra varie società appositamente costituite (anche con sede all’estero)", avrebbero ostacolato l’accertamento sulla provenienza del denaro destinato per l'acquisto della struttura ricettiva 'Tre Monti' di Arzachena, in località Baja Sardinia.

La complessa attività di indagine, condotta dalle Fiamme Gialle con il coordinamento dell’Ufficio del Pubblico Ministero, avrebbe consentito di accertare l’esistenza di un articolato sistema di gestione societaria, riconducibile a una pluralità di soggetti, diretto a nascondere l'illecito acquisto del complesso alberghiero in Sardegna. I 4 indagati sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bari.