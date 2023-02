Maxi sequestro di beni da 45 milioni tra Stati Uniti, Calabria e Puglia: operazioni in corso anche a Bari

Coinvolge anche la provincia di Bari il maxi sequestro di beni per 45 milioni di euro in corso di esecuzione in queste ore da parte del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

Come riporta Reggiotoday, il provvedimento di sequestro ai sensi della normativa antimafia, emesso su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Reggio Calabria, viene eseguito nelle province di Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari ed in Florida (Stati Uniti) e riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 45 milioni di euro, riconducibili a due fratelli imprenditori attivi nel settore dell’edilizia e dell’intermediazione immobiliare.