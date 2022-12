Accessori per cellulari venduti abusivamente in via Capruzzi: sequestrati oltre 5mila articoli, multa da 5mila euro

Oltre 5mila pezzi tra cover per cellulari, accessori vari per la telefonia e componenti elettronici messi in vendita abusivamente e sequestrati dalla Polizia locale. L'intervento degli agenti è scattato questa mattina in via Capruzzi.

Accertamenti sono in corso per accertare eventuali contraffazioni dei marchi originali, mentre a carico del venditore scattata anche una sanzione amministrativa pecuniaria di 5000 euro. La merce, già catalogata nel verbale di sequestro, dopo le verifiche e gli accertamenti di rito, sarà confiscata e distrutta, secondo le procedure previste dalla legge.

"Dalla vendita abusiva su area pubblica - sottolinea il comando della Polizia locale - deriva un danno sia per quanti esercitano le attività regolari su posteggi in concessione, che per le attività commerciali in sede fissa che lavorano onestamente e nel rispetto delle regole. Spesso, poi, i prodotti posti abusivamente in vendita su aree pubbliche possono essere dannosi per la salute oltre a determinare danni indiretti per i detentori dei marchi originali di fabbrica".