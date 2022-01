Barattoli di crema di nocciole importati dall'estero in vendita anche se non a norma: sequestri in due quartieri

Sull'etichetta mancavano le indicazioni per il consumatore in lingua italiana, come invece prescritto per legge, così da tutelare il venditore. E' scattato così il sequestro in alcuni negozi che vendevano barattoli di crema di nocciole importati dall'Estero. I controlli della polizia locale hanno interessato i quartieri Poggiofranco e Carrassi: i prodotti sono stati sequestrati e verranno distrutti, non prima che venga verificata la composizione organolettica del contenuto, così da accertare l'eventuale presenza di sostanze non consentite che non siano indicate sulle etichette in lingua straniera.

Il Codice del Consumo, inoltre, prevede una sanzione per il venditore che va da 516 a 25.823 euro. "I controlli della polizia locale continuano su tutto il territorio comunale a tutela della salute e dei diritti dei consumatori" concludono dal Comando della locale.