Lavatrici da smaltire, rigenerate e vendute senza autorizzazioni: scattano i controlli in una lavanderia di Carrassi, nei guai titolare

La Polizia Locale di Bari ha scoperto, nel quartiere Carrassi, una lavanderia che avrebbe recuperato e rigenerato lavatrici da smaltire, per poi rivenderle come apparecchiature elettriche usate. Il titolare dell'attività è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Le lavatrici rigenerate sarebbero state messe in vendita a un prezzo tra i 150 e i 250 euro, da pattuire con l'acquirente. I prodotti usati sarebbero stati posti in vendita anche su siti specializzati per la rivendita di merce usata. I venditori avrebbero fornito pure una speciale garanzia "sulla parola" agli acquirenti che ne chiedevano l'affidabilità.

Tutte le lavatrici usate poste in vendita, tra cui 50 pezzi nascosti in un locale deposito retrostante la lavanderia, compresa l'area di circa 80 mq sono stati posti sotto sequestro e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.