Contenitori per alimenti realizzati senza il rispetto della norme igieniche: scoperto 'laboratorio abusivo' a Castellana Grotte

In un garage, trasformato in 'laboratorio abusivo', sarebbero stati realizzati contenitori di cartone per alimenti, senza il rispetto delle leggi previste per il trattamento del materiali. I Carabinieri del Nas di Bari, nell’ambito dei servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori, hanno sequestrato circa 15.000 articoli per contenere alimenti, risultati irregolari, scoperti in un garage di Castellana Grotte, nel Barese.

Sul posto è giunto anche personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Bari che ha proceduto alla sospensione dell’attività. Tutto il materiale, del valore di circa 2.000 Euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6.000 euro.