Inchiesta gip De Benedictis, sequestrato denaro in casa del figlio del penalista Chiariello: "Un milione e 200mila euro nascosti in tre zaini"

In corso accertamenti per verificare la provenienza della somma, occultata nel divano e in un armadio. Anche il figlio dell'avvocato è indagato

Un milione e 200mila euro, nascosti in un divano e in un armadio. Denaro che gli inquirenti stanno cercando di capire possa essere collegato all'inchiesta per corruzione (con aggravante mafiosa) e rivelazione dei segreti d'ufficio che in giornata ha portato agli arresti del gip di Bari, Giuseppe De Benedictis, e dell'avvocato penalista Giancarlo Chiariello. Proprio nell'abitazione del figlio di Chiariello è stato trovato il denaro, occultato in alcuni zaini, che però non è sfuggito alle ricerche dei carabinieri del Nucleo investigativo di Bari. Il figlio dell'avvocato è ora indagato nell'inchiesta, mentre sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

Gallery