Droga nascosta fra le statuette dei santi e nei sottoscala condominiali: sequestrate cocaina ed eroina al San Paolo

La droga era nascosta all'interno di un doppio fondo, dietro un'edicola votiva con due statuette di santi. I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato, ieri sera, 400 grammi di cocaina, occultati nel giardino di una palazzina di edilizia popolare del quartiere San Paolo. Durante la serie di controlli compiuti, i militari hanno anche scoperto, nel vano di un sottoscala condominiale, un involucro contenente 136 grammi di hashish e circa 6 grammi di eroina.

Le perquisizioni compiute all'interno del sottoscala, inoltre, hanno portato al ritrovamento di 5 decespugliatori, 2 martelli pneumatici, un trapano elettrico, 2 motori a scoppio per irrigazione, un’idropulitrice, un soffiatore per foglie e attrezzatura edile varia che, secondo i carabinieri, potrebbe avere provenienza furtiva. Per gli oggetti è stato disposto il sequestro a carico di ignoti. Nella circostanza, il proprietario di un cucciolo di cane corso, a cui erano state mutilate le orecchie, è stato denunciato per maltrattamenti di animali.