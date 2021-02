Droga nascosta nell'area condominiale della palazzina in pieno centro abitato: scatta sequestro a Casamassima

La 'cupa' per la droga era nell'area condominiale di una palazzina in pieno centro abitato. Così a Casamassima, nell'intercapedine dell'edificio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre mezzo chilo di droga. In particolare, nel vano sono stati recuperati 100 grammi di cocaina, in una busta in cellophane, 500 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti e 40 grammi di marijuana, oltre a una pistola antica.

Un sequestro che ha consentito di sottrarre all’attività di spaccio nel comune un consistente quantitativo di droga. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale di Bari.