In casa nascondeva droga, denaro e il 'quaderno mastro' dei clienti: arrestato 48enne

Cocaina e marijuana pronte per essere spacciate. A scoprirle sono state i carabinieri del Nucleo operativo di Altamura, insieme ai colleghi della locale Stazione, che per le vie del centro hanno fermato un'auto con a bordo un 48enne del comune barese, già noto alle forze dell'ordine. Dalla perquisizione personale e nella sua abitazione sono state sequestrate 13 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate e 6 grammi di marijuana, nonché la somma di circa 3.500 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, materiale per il taglio e il confezionamento , nonché un 'quaderno mastro' sul quale erano annotate quantità da spacciare, tipo di sostanza e nomi. Il 48enne, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.