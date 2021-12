Molfetta, sorvegliato speciale beccato in casa con fuochi d'artificio illegali: scatta il sequestro

In casa nascondeva fuochi d'artificio illegali. E' così finito nuovamente nei guai un uomo a Molfetta, già sorvegliato speciale: i militari della Sezione operativa durante un controllo hanno sequestrato 25 petardi di grosse dimensioni e una batteria seriale di fuochi d’artificio. Il soggetto, oltre ad essere denunciato per la violazione degli obblighi della Sorveglianza speciale, è stato contestualmente deferito per detenzione di esplosivo il cui possesso e maneggio necessita di specifiche autorizzazioni amministrative, non da lui detenute.