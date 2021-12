Fuochi d'artificio scaduti e non a norma, sequestrati 187 pezzi in un negozio di Monopoli

Controlli a tappeto a Monopoli per contrastare la vendita di fuochi d'artificio illegatli. Nello specificio i poliziotti del locale Commissariato hanno sequestrato ben 10 chili di materiale pirotecnico in un negozio in città, per un totale di 187 pezzi: alcuni sono risultati essere scaduti, altri non conformi alla normativa.

Alcuni prodotti, con scadenza risalente all’anno 2019, non erano stati smaltiti come previsto dalla normativa di riferimento ed erano stati messi in commercio all’interno di un negozio gestito da una donna di cittadinanza cinese. La commerciante è stata denunciata, il materiale è stato sequestrato e sarà smaltito dal personale del Nucleo Artificieri della Questura di Bari. Controlli anche in strada, effettuati in collaborazione con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno permesso di scoprire un residente, già conosciuto alle forze dell'ordine, alla guida senza patente: per lui è scattata la denuncia.