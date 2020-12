Il sequestro al porto si trasforma in gesto solidale: gamberi rossi senza tracciabilità donati alle mense cittadine

Un sequestro che si trasforma in un gesto solidale: sono stati donati a cinque enti caritatevoli a Bari, i gamberi rossi sequestrati questa mattina al porto di Bari dal personale della Guardia Costiera di Bari del Nucleo ispettivo del sesto Centro di Controllo Area Pesca. I prodotti ittici erano trasportati in un camion isotermico condotto da un cittadino greco, da poco sbarcato dalla Motonave Ro/Ro “SUPERFAST II” proveniente dal porto di Igoumenitsa: i 90 cartoni con 1080 chili di gamberi rossi, destinati a un grossista in città, erano completamente sprovvisti dei requisiti di tracciabilità.

Sono stati donati alle mense dei bisognosi, suddivisi così:

· 240 kg. alla Parrocchia S. Pietro Apostolo di Modugno;

· 24 kg. alla Congregazione Suore dello Spirito Santo di Bari;

· 240 kg. alla mensa Caritas della Cattedrale di Bari;

· 216 kg. all’Associazione In.con.tra di Bari;

· 360 kg. alla parrocchia S. Sabino di Bari.