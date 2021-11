/ Via Sparano da Bari

Giocattoli senza marchio Ce e contraffatti: sequestrati oltre 200 pezzi ad ambulante in via Sparano

La Locale, in una nota, ricorda la "pericolosità per i nostri bambini di questi articoli posti in vendita abusivamente. A volte per risparmiare pochi euro si rischia la salute dei più piccoli, oltre ai danni per la vendita legale del circuito commerciale"