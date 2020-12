Trasportava rifiuti edili senza i permessi: ultrasessantenne multato, scatta il sequestro dell'Apecar

Trasportava senza permessi materiale di risulta edile su un Apecar, ma è stato fermato nel quartiere Stanic di Bari dalla polizia locale. Dopo i controlli, gli agenti hanno scoperto che l'ultrasessantenne, titolare di una ditta edile individuale, non aveva a disposizione il formulario (FIR) per il trasporto dei rifiuti speciali e non risultava neppure iscritto all'Albo dei Gestori ambientali per la Gestione dei rifiuti. Gli è stato quindi sequestrato l'autocarro e i rifiuti, mentre il titolare è stato denunciato per i relativi reati ambientali oltre alla contestazione di una pesante sanzione pecuniaria per la mancanza del FIR. I rifiuti erano probabilmente destinati ad essere scaricati in qualche fondo incustodito o ai bordi di qualche strada.