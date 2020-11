"Soldi dell'Asl Bari intascati, anche simulando un furto": sequestrati i beni di tre ex dipendenti

Blitz della Guardia di finanza di Bari in esecuzione di un decreto del gip del Tribunale di Trani per l'accusa di peculato. Secondo le indagini, i tre avrebbero dichiarato il falso per appropriarsi del denaro depositato al Centro unico di prenotazione di Ruvo