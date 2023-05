Oltre 16 tonnellate di combustibile pellet "senza indicazioni" per la commercializzazione: scattano i sequestri nel Barese

La Guardia di Finanza di Bitonto ha sequestrato 1.105 sacchetti contenenti pellet, per oltre 16,5 tonnellate complessive di prodotto, privi di indicazioni commerciali. I controlli sono avvenuti all'interno di una società della cittadina barese dedita alla vendita di prodotti non alimentari

Il combustibile sarebbe stato messo in vendita senza indicazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome del produttore, all’eventuale presenza di sostanze che possono essere nocive, ai materiali impiegati, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso e, dunque, più in generale, in violazione di quanto disposto dal 'Codice del consumo'. Sanzioni sono state elevate nei confronti del rappresentante legale della società.