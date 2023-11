Pistole nascoste in un palazzo disabitato, revolver e proiettili in casa: sequestri tra Bari vecchia e Torre a Mare, un arresto

Due diversi sequestri di pistole e proiettili e un arresto sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri a Bari, nell'ambito di specifici controlli volti a contrastare la circolazione e la detenzione abusiva di armi.

In particolare, a Bari vecchia, in uno stabile disabitato, i militari della Stazione di Bari San Nicola hanno rinvenuto, custodito in un vano chiuso a chiave e appositamente ricavato, uno zaino contenente due pistole scacciacani di fabbricazione turca appositamente modificate per il funzionamento automatico con proiettili abilmente ritoccati. Le armi si presentavano già pronte per l’uso, con colpo in canna e provviste di ulteriori 37 colpi calibro 9.

I militari del Nucleo Operativo, invece, coadiuvati dalle unità cinofile del Nucleo di Modugno, hanno arrestato a Torre a Mare un 29enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, per la detenzione di un revolver calibro 38 special con matricola abrasa, costituente quindi un’arma clandestina la cui identificazione era stata resa difficoltosa. Il soggetto, nella propria abitazione, custodiva l’arma con 13 proiettili e un passamontagna, oltre a una modica quantità di hashish. L'uomo è inoltre risultato in possesso di un libretto di circolazione di un’auto oggetto di furto in data 25 ottobre 2023. L’Autorità Giudiziaria, informata delle risultanze investigative, ha disposto la traduzione dell’indagato in carcere ove, all’esito dell’udienza di convalida, il gip di Bari lo ha riassociato in esecuzione di apposita misura cautelare.