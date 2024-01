Sequestro di ricci di mare al molo San Nicola: venditori abusivi sanzionati, esemplari rigettati in mare

750 esemplari di ricci di mare, venduti abusivamente, sono stati sequestrati questa mattina dal personale della Gu ardia Costiera - 6° Centro di controllo Area Pesca della Direzione marittima di Bari - al molo San Nicola, a Bari.

Per i due venditori non autorizzati, rende noto la Guardia costiera, è scattata una sanzione pecuniaria di 4000 euro per commercio di prodotti provenienti dalla pesca sportiva/ ricreativa-

Gli esemplari, ancora in buono stato di conservazione, sono stati rigettati in mare.