Dolci e libri regalati da centauri speciali: a Bari sfilano i 'Babbo Natale in Moto'

La sfilata di 30 km è aperta a tutti gli appassionati di moto ed è gratuita. Si può partecipare con qualunque tipologia di motociclo, dalle moto alle Vespe, dagli scooter, alle Harley e ai quad, per una sfilata in gioia, pace e allegria. È partita questa mattina a Bari la manifestazione 'Babbo Natale in moto', evento organizzato dall’associazione 'Vita in moto', promosso insieme all’assessorato comunale al Welfare, coordinato con la Biblioteca dei Ragazzi e con la collaborazione di tanti Motoclub, tra i quali il gruppo Puglia Respect Bikers e il Vespa Club Bari, oltre ad associazioni culturali e del volontariato pugliesi, tra cui l’Inner Wheel Club di Bari Alto Terra dei Peuceti.

L’evento è partito alle 9 da parco due Giugno e si concluderà in piazza Gramsci, nelle vicinanze del parco di Punta Perotti. Durante il tragitto previste soste con eventi, manifestazioni e la partecipazione dei numerosi Santa Claus che incontreranno i bambini dei quartieri periferici per portare loro un momento di felicità, tanti sorrisi e dolciumi.

I motoclub presenti effettueranno una raccolta di libri, giochi o materiale didattico nuovi per piccoli e per ragazzi che saranno successivamente donati durante la manifestazione 'Teatro per tutti', in programma al teatro Kursaal il 20 dicembre.

Il programma della giornata prevede il rombo dei motori alle 10 da viale Einaudi lungo le vie cittadine, con sfilata sul lungomare. Alle 10.45 ci sarà una sosta presso la parrocchia di San Nicola dove i Babbo Natale incontreranno i bambini del quartiere e riceveranno la benedizione dei caschi dal parroco. Alle 11.30 un'altra fermata presso la chiesa della santa Famiglia presso il Villaggio dei Lavoratori dove i Babbo Natale porteranno dolci e libri per bambine e bambini del quartiere. Alle 12.30, infine, è previsto l'arrivo in piazza Gramsci dove i motociclisti si scambieranno gli auguri.