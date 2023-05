Litiga con la compagna e la sfregia con l'acido, arrestato 35enne di Altamura

Al culmine di una lite, avrebbe lanciato dell'acido verso la sua compagna, procurandole ustioni di primo e secondo grado. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 35enne originario di Altamura, ma residente a Lugo di Romagna. Il provvedimento di custodia cautelare è stato eseguito venerdì scorso dai carabinieri della stazione locale su disposizione della Procura di Ravenna, secondo quanto riporta FerraraToday, l'uomo dovrà rispondere del reato di tentato sfregio permanente nei confronti della compagna, aggravato dall'uso del mezzo insidioso e dai futili motivi.

L'episodio oggetto delle indagini degli inquirenti sarebbe accaduto lo scorso 2 maggio in una via della cittadina in provincia di Ravenna. I militari sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti che avevano notato la lite fra il 35enne e la sua compagna , una barista 32enne nata a Ferrara. Giunti sul posto, I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della donna, visibilmente scossa e sotto shock: la vittima ha raccontato di essere scesa dall'auto durante una lite con il suo compagno. L'uomo, secondo la ricostruzione della sua compagna, l'avrebbe inseguita ed avrebbe lanciato verso di lei un flacone di acido solforico.

L'intervento di alcune persone che avrebbero assistito alla scena avrebbe evitato conseguenze più gravi per la donna che ha riportato ustioni di primo e secondo grado, sia sul polpaccio che dietro a un orecchio. Alcuni passanti sarebbero riusciti a togliere dalle mani del 35enne di Altamura il flacone contenente la pericolosa sostanza. La 32enne è stata trasportata all'ospedale di Lugo. Il 35enne è stato quindi arrestato dai carabinieri in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip, Janos Barlotti.