"Sgombero in corso" alla scuola Del Prete, l'allarme del Comitato contro la chiusura: "Nostre richieste cadute nel vuoto"

Svuotamento in corso alla scuola Carlo Del Prete di Bari, con suppellettili già destinate alla 'discarica', come indica la scritta su cattedre e mobili? L'allarme arriva dal Comitato scuola Del Prete, che da tempo porta avanti la battaglia per evitare la chiusura del plesso a Carrassi.

"Ci giunge notizia che si stia procedendo allo svuotamento dei locali della scuola Carlo Del Prete - scrivono in una nota - Ci preoccupa e ci indigna un così evidente disprezzo verso una comunità mobilitata a difesa di una scuola e la mancanza di rispetto verso le altre istituzioni. Da settimane in città si è sollevato un allarme per scongiurare il rischio di chiusura". In molti si erano spesi nella battaglia, come ricordano anche dal comitato, tra cui genitori, docenti, esponenti del mondo della cultura, associazioni e comitati, commercianti e cittadini del quartiere, "nel corso di due assemblee pubbliche e intorno a una petizione che ha raccolto oltre 1000 firme su una petizione cartacea e online con cui si chiede alle istituzioni di tutelare e rilanciare la scuola e l’avvio di un percorso partecipato di ricognizione, urgente soprattutto nell’attuale crisi sanitaria, degli spazi degli istituti scolastici della città, per consentire un’equa distribuzione degli alunni e degli studenti".

Il comitato ha anche inoltrato una richiesta di incontro ("a tutt’oggi senza risposta"), al dirigente scolastico dell’istituto, Claudio Grosso, e al presidente del Consiglio d’Istituto. "Ci risulta che in questi giorni si stia procedendo allo smantellamento, al trasferimento e al “discaricamento” delle suppellettili scolastiche presenti nelle aule - aggiungono - Il fatto che, in assenza di un percorso partecipato, in contraddizione con quanto asserito dall’assessora Paola Romano, in assenza di una decisione del sindaco e del Consiglio comunale e del parere dell’Ufficio scolastico regionale e del prefetto, si perseveri nell’intento di occupare l’edificio scolastico con gli uffici del II Municipio, sgomberando le classi della Del Prete, denota un’arroganza che ci spaventa da parte del Municipio, al quale paradossalmente sta per essere consegnata una sede in costruzione nel quartiere San Pasquale, e da parte del Dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo, dimostratosi del tutto insensibile ad ascoltare le esigenze e le proposte dei genitori".