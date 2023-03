Droga, estorsione e armi, sgominata banda in Puglia. Giannella: "Terlizzi principale fornitore di cocaina, poi spacciata nel Foggiano"

Era Terlizzi la base da cui partiva il carico di droga - in particolar modo di cocaina - destinata alle piazze di spaccio nel Foggiano. È quanto emerge dall'operazione 'Cocktail' che questa mattina ha portato Carabinieri e Guardia di Finanza a eseguire 24 misure cautelari su tutta la Puglia, anche per estorsione e detenzione e porto d'armi. A fornire i dettagli del blitz durante un incontro riservato alla stampa è il procuratore aggiunto di Bari, Francesco Giannella. Proprio nel comune barese è stato arrestato anche un noto pregiudicato, anche lui presunto coinvolto nel traffico di droga che partiva dalla provincia barese per poi spostardi nel nord della Regione.