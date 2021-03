Si ritrovano in dieci nell'appartamento preso in affitto: sanzionati ragazzi nel Barese

E' accaduto a Noci: i carabinieri hanno trovati i giovani riuniti nell'abitazione presa in locazione. Per tutti sono scattate sanzioni da 400 euro per violazione del divieto di assembramento

Si erano riuniti in dieci un’abitazione presa in affitto, ma sono stati sorpresi e multati dai carabinieri per la violazione delle misure antiCovid, e in particolare per aver infranto il divieto di assembramento. E' accaduto a Noci. Le sanzioni da quattrocento euro sono scattate per dieci ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 26 anni.