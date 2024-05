"Acqua in calo negli invasi e pozzi ko", agricoltori in allarme: "Si aggrava la morsa della siccità nei campi"

Pozzi artesiani "ko" in alcuni centri del Barese, "con la morsa della siccità che si aggrava nei campi", determinando "l’aumento dei costi a carico degli agricoltori, mentre colture e alberi da frutto vanno in sofferenza, manca il foraggio per gli animali ed è difficile senza acqua fare il fasciato per le stalle".

A rilanciare l'allarme sullo "scenario di crisi idrica causato dalla siccità" è la Coldiretti Puglia, secondo cui "la perdita di acqua negli invasi" è stata pari a "118 milioni di metri cubi per la mancanza di piogge", a cui si somma "la condizione dei pozzi malfunzionanti e guasti o a mezzo servizio per la mancanza di personale", in merito alla quale l'associazione sollecita l'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) "all’immediato ripristino del funzionamento dei pozzi artesiani in agro di Noci, a Toritto e Palo del Colle".

In particolare, l'associazione segnala come siano "fuori uso il pozzo ‘Biancolillo’ a Toritto, i 2 pozzi ‘Difesa’ e ‘Spinelli’ in agro di Palo del Colle che non erogano acqua a causa di problemi elettrici che inibiscono il funzionamento delle pompe", "mentre in agro di Noci rispetto a ‘Pozzo Perrotta’ e ‘Pozzo Scarciullo’ risultano erogati meno corpi irrigui rispetto alle esigenze cogenti, per la mancanza di personale con il conseguente funzionamento irregolare e insufficiente dei due turni giornalieri".

"La gestione irrigua, specialmente in questo periodo in cui le coltivazioni hanno bisogno di acqua per crescere - ricorda ancora Coldiretti - è un fattore fondamentale per l’agricoltura e la zootecnia, per la salvaguardia delle produzioni e dei redditi e va affrontato con la massima attenzione e efficienza. La Puglia, tra l’altro, ha il triste primato nazionale di essere la regione d’Italia dove piove meno, ma quando piove in maniera anche violenta, l’acqua non viene raccolta per la mancanza di invasi utili a conservarla, ma il fatto che la Puglia conviva da sempre con la siccità – argomenta Coldiretti Puglia - con oltre il 57% del territorio a rischio desertificazione, impone di non sottovalutare e minimizzare il problema, piuttosto di correre ai ripari una volta per tutte sfruttando le risorse del PNRR anche per far fronte allo stato di emergenza cronica che la nostra regione sopporta, con costi enormi a carico di tutti i settori produttivi e della popolazione stessa".