Atti vandalici e aggressioni sui bus, annunciato sciopero del personale Amtab: "Urgono interventi per la sicurezza"

Personale Amtab verso lo sciopero. Dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un bus, le sigle sindacati hanno proclamato un'astensione dal lavoro della durata di otto ore per il prossimo 13 maggio.

Nella nota in cui annunciano la protesta, i sindacati richiamano "le violente e reiterate aggressioni al personale" impegnato sui mezzi, come conducenti e controllori, "registrate nella città di Bari negli ultimi tempi". L'ultimo caso, appunto, lo scorso 9 maggio a bordo di un bus della linea 19, quando un passeggero, armato di un bastone telescopico, ha distrutto il vetro della cabina conducente e colpito a un ginocchio lo stesso autista, 'reo' di non averlo fatto precedentemente salire fuori fermata (un divieto previsto da regolamento, per questioni di sicurezza). Un episodio fermamente condannato anche dalla stessa azienda di trasporto, che ha annunciato che presenterà denuncia per l'accaduto.

Ma quella di martedì scorso non è stata che l'ennesima aggressione, come ricordano le sigle sindacati elencando altri episodi: tra i più recenti, il lancio di un masso contro il parabrezza di un bus in transito, avvenuto appena due giorni prima, o le violenze ai danni di un autista, preso a calci e morsi da un passeggero al capolinea di piazza Moro, a giugno scorso. A ciò si sommano, "da sempre, le nottate di Halloween con aggressioni al personale e atti vandalici".

"A tutt’oggi - proseguono i sindacati - non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e

scoraggiare aggressioni al personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore". Ancora, i rappresentanti dei lavoratori evidenziano "che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività", motivando così la scelta della proclamazione dello sciopero, anche "considerata la ricorrenza degli episodi".

Lo sciopero del personale di esercizio è stato indetto dalle ore 16 alla mezzanotte. Saranno rispettate le fasce di garanzia (dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle ore 12:30 alle 15:30) e garantiti i servizi minimi indispensabili previsti dagli accordi aziendali.