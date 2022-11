Sicurezza, in città 100 nuovi agenti di polizia locale e più telecamere per la videosorveglianza: "A Natale presidi anche fuori dal centro"

Un centinaio di nuovi agenti per pattugliare la città e controlli intensificati anche nella cosiddetta 'seconda zona', ovvero quella al di là della ferrovia: sono le novità che saranno introdotte in città da parte della polizia locale in vista delle festività natalizie a Bari. A raccontarne è il comandante della polizia locale, Michele Palumbo, intervenuto questa mattina durante il convegno 'Cyber Securcity' al Nicolaus Hotel, al microfono di BariToday. L'intervento di apertura del comandante è servito anche a fare il punto sull'utilizzo dei droni da parte del corpo, che nei piani futuri dovrebbero essere implementati in nuovi scenari, come quelli degli incidenti stradali in zone di intasamento del traffico, come la tangenziale. Al convegno sono intervenuti anche il prefetto di Bari Antonella Bellomo, l'assessore comunale al Patrimonio Vito Lacoppola e il procuratore di Bari Roberto Rossi, che ha lodato la percezione di sicurezza che negli ultimi anni si avverte sul territorio cittadino, anche grazie alla presenza della polizia locale.